Reprodução/ Instagram @mcguime @julianygomesfotografia MC Guimê e Fernanda Stroschein com a filha

MC Guimê, de 32 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (8) para anunciar o nascimento de Yarin. A primogênita do funkeiro é fruto da relação com Fernanda Stroschein, de 28, com quem noivou recentemente.

"Hoje anunciamos a chegada da nossa promessa! O amor nunca foi tão real. Seja bem-vinda, filha, te amamos mais que tudo", escreveu o casal na legenda da postagem, feita no Instagram.





Além de revelar o nascimento da bebê, eles aproveitaram para compartilhar uma sequência de cliques ao lado de Yarin. Nos registros, a família aparece na maternidade onde o parto ocorreu.

Dias antes do nascimento da filha, Fernanda Stroschein usou as redes sociais para ressaltar o companheirismo com Guimê. Os dois pretendem se casar.

"Carta aberta para minha pessoa favorita, Guimê, que vive me fazendo rir de doer a barriga e enfrenta todos os leões comigo e por mim, por nós. Meu amor, eu admiro cada gesto, cada esforço e toda a dedicação que você coloca para a chegada da nossa Yarin", disse nas redes sociais.

"É lindo ver o quanto você se entrega, o quanto se importa, o quanto é presente! Não poderia ter escolhido pai melhor para a nossa filha! Yarin tem muita sorte de poder te chamar de papai", acrescentou.

Relembre

MC Guimê e Fernanda Stroschein assumiram namoro em março de 2024 e ficaram noivos em abril de 2025. Antes disso, ele teve um matrimônio marcado por idas e vindas com a funkeira Lexa.

Casados desde 2018, eles se separaram três vezes. O último rompimento foi em setembro de 2023. "Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes", declarou ela à época. "Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", finalizou.