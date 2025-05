Reprodução: Instagram MC Guimê e Fernanda Stroschein

O cantor MC Guimê, de 32 anos, emocionou seus seguidores ao revelar nesta quinta-feira (8), por meio das redes sociais, que será pai pela primeira vez.

A novidade foi compartilhada com um vídeo publicado ao lado da noiva, Fernanda Stroschein, de 28 anos, que também será mãe de seu primeiro filho.

“O nosso maior sonho se tornou realidade… Sim, nós seremos papais! Deus, toda honra e glória a Ti. Sem palavras pra descrever essa emoção que estamos sentindo, é tanta felicidade que nem cabe no peito… Não víamos a hora de compartilhar essa bênção com vocês” , escreveu o artista.

Ao som da música With Arms Wide Open, da banda Creed, o vídeo mostra o casal de costas, usando bonés com as palavras “pai” e “mãe” escritas em inglês.

Em seguida, os dois se beijam e exibem um teste de gravidez positivo e um par de sapatinhos brancos de bebê.

Guimê e Fernanda estão juntos desde março de 2024. O relacionamento foi oficializado com um noivado anunciado no fim de abril. Este é o primeiro namoro público do funkeiro desde o término com a cantora Lexa, em setembro de 2023.