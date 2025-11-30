Instagram/@zevaqueiro Zé Vaqueiro e Ingra Soares anunciam separação

A influenciadora Ingra Soares, de 32 anos, comunicou neste domingo (30) o fim do relacionamento com o cantor Zé Vaqueiro.

A separação encerra um relacionamento de seis anos, iniciado em 2019 e oficializado em 2021. O comunicado foi divulgado nas redes sociais, onde a influenciadora apresentou o término de forma clara e direta.

“Quero comunicar, com respeito e transparência, que nossa relação chegou ao fim. Decidimos seguir caminhos diferentes. Essa não é uma decisão fácil, e dói, porque vivemos uma história linda, construída do zero, com muito amor, entrega e verdade”, afirmou.

No comunicado, Ingra também reforçou que o momento pede discrição e cuidado . “Mas entendemos que, neste momento, nossos corações pedem direções distintas. Por isso, pedimos de coração que todos respeitem esse processo. Respeitem nosso tempo, nosso espaço e nossa forma de sentir. Obrigada”, completou.

O ex-casal é pai de Daniel, de 5 anos, e de Arthur, que morreu em 2024, aos 11 meses, após complicações da síndrome de Patau, condição marcada por diversas malformações. Ingra também é mãe de Nicolly, de um relacionamento anterior.