Datena vai apresentar talk show na TV Brasil a partir de janeiro

José Luiz Datena assumirá um novo desafio na televisão pública. O jornalista aceitou o convite da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para comandar um talk show na TV Brasil, com estreia prevista para janeiro de 2026. O projeto terá apoio direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e abordará temas variados, com foco especial em segurança pública, área de atuação histórica do comunicador.

Além da atração televisiva,também apresentará um programa diário de rádio na Rádio Nacional, das 8h às 10h. O convite foi oficializado após uma reunião entre o jornalista e o presidente Lula no Palácio do Planalto, na segunda-feira (1º). Apesar da ligação com a estrutura de comunicação do governo federal, Datena reforçou que manterá sua linha editorial independente.

“Eu sempre fui independente. E inclusive enfrentei problemas por causa disso. Não iriam agora me convidar para ser tendencioso”, declarou à Folha de S.Paulo. Ele afirmou que seguirá exercendo o jornalismo com liberdade e que apresentar um programa de entrevistas sempre foi um sonho profissional: “É um sonho que eu tinha, de fazer um talk show”, revelou.

RedeTV! aceitou a nova parceria

Conhecido por sua trajetória em programas policiais, o comunicador destacou sua experiência no jornalismo político como um dos pilares para aceitar o novo desafio. “As grandes entrevistas que fiz foram com políticos, de direita, de esquerda, de centro, com todos eles, sem partidarismo”, afirmou. Ao longo da carreira, já entrevistou tanto Lula quanto Jair Bolsonaro (PL) durante seus mandatos como presidentes da República.

O retorno ao rádio também foi determinante para a decisão. “Eu amo fazer programa de rádio, que ainda é um meio de comunicação fortíssimo. É a versão de sempre, do amigo que está do outro lado te ouvindo”, comentou. O apresentador já alinhou sua nova agenda com a direção da RedeTV!, onde seguirá à frente do programa policial exibido nas tardes da emissora.