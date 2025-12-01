Reprodução RedeTV! / Instagram Sonia Abrão saiu em defesa de Viviane Araujo

Durante o ‘A Tarde é Sua' desta segunda-feira (01), Sonia Abrão rasgou o verbo e criticou Rayane Figliuzzi, recém-eliminada de ‘A Fazenda 17’. A apresentadora reagiu às falas da atual namorada de Belo, que insinuou que Viviane Araujo ainda precisaria “se curar” do relacionamento que manteve com o cantor anos atrás.

Durante o programa da RedeTV!, Sonia avaliou que Rayane tenta equiparar seu namoro recente com Belo ao relacionamento de quase uma década que o artista viveu com Viviane. Para a comunicadora, essa comparação não faz sentido e revela a intenção da influenciadora de se colocar em posição semelhante ou superior à da atriz.

“A Rayane querer se comparar à Viviane e ainda sugerir que a outra estaria magoada ou presa ao passado é completamente fora de propósito”, disparou Sonia, reforçando que a trajetória de Viviane com Belo é muito mais sólida e conhecida pelo público. “É impossível competir com uma história de tantos anos”, completou.

As declarações de Sonia foram motivadas pela repercussão de uma entrevista em que Rayane comentou a participação de Viviane e Belo na novela 'Três Graças', da TV Globo. A influenciadora afirmou acreditar que a ex-mulher do cantor poderia aproveitar a convivência no set como uma espécie de “cura emocional”.

A resposta de Viviane Araujo, no entanto, veio no dia anterior, durante um minidesfile do Salgueiro na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Questionada sobre o comentário de Rayane, a atriz demonstrou surpresa e minimizou a fala da influenciadora. “Quem? Não vi nada disso. Não tenho do que me curar. Atuar ao lado do Belo é apenas trabalho”, afirmou. Viviane destacou ainda que está focada na novela e que a parceria profissional não envolve questões emocionais mal resolvidas.