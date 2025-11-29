Reprodução/Instagram "Calvo do Campari" é preso em flagrante

O influenciador Thiago Schutz, conhecido como “Calvo do Campari”, participou de audiência de custódia neste sábado (29), um dia após ser detido em flagrante em Salto, interior de São Paulo.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Thiago foi preso depois que a namorada, de 30 anos, conseguiu pedir ajuda enquanto tentava se afastar dele, após ter sido agredida.

O influenciador Thiago Schutz, conhecido como “Calvo do Campari”, participou de audiência de custódia neste sábado (29), um dia após ser detido em flagrante no interior de São Paulo. pic.twitter.com/JJrCdDDOKy — iG (@iG) November 29, 2025

A Polícia Militar localizou a jovem na via pública com marcas visíveis de agressão. Pouco depois, agentes encontraram o influenciador, que foi detido em flagrante.

Ela informou à Polícia Militar que foi agredida com chutes e tapas no rosto, teve o cabelo puxado, foi agarrada com força pelo braço, arranhada, teve o pescoço pressionado e chegou a ser jogada ao chão.

Nota de repúdio da OAB

Imagens registradas no momento da ocorrência mostram a vítima em estado de desespero, enquanto Thiago, em tom de intimidação, chega a desafiá-la a “chamar a polícia”.

A subseção de Sorocaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou, nas redes sociais, uma nota de repúdio às agressões atribuídas ao influenciador.

No comunicado, a entidade classificou o caso como “ato covarde, brutal e absolutamente intolerável”, destacando que o episódio viola a dignidade, a liberdade e a integridade física, psíquica e profissional da vítima.

A OAB também declarou solidariedade à advogada que acompanha o caso e informou ter designado um representante para acompanhar todas as fases do procedimento investigativo e judicial, garantindo que “nenhuma violência seja invisibilizada e nenhuma conduta criminosa permaneça impune”.





Polêmicas

Conhecido como “Calvo do Campari”, Thiago se tornou uma figura controversa nas redes sociais por defender discursos misóginos apresentados como orientações de comportamento masculino. Adepto do movimento Red Pill e autointitulado “coach, escritor e empresário”, ele promoveu ideias de controle sobre mulheres e falas consideradas ofensivas.

Ganhou grande notoriedade após relatar que se recusou a beber cerveja com uma mulher porque estava tomando Campari, episódio que lhe rendeu o apelido de “Coach do Campari”.