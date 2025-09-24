Reprodução/Internet Pedro Bial abandonou o basquete após perceber o talento de Oscar Schmidt e decidiu seguir carreira no jornalismo

Apresentador da Globo, Pedro Bial revelou detalhes pessoais e profissionais ao participar do Companhia Certa, programa comandado por Ronnie Von na RedeTV!. O jornalista contou que chegou a integrar a seleção carioca de basquete antes de decidir seguir outro caminho.

“Fui da seleção carioca e ele da paulista. Nascido no mesmo ano que eu, 1958, havia o Oscar Schmidt”, disseao citar o irmão de Tadeu Schmidt. “Percebi que, com o Oscar, minha opção seria o jornalismo", detalhou o comunicador.

"Deixei o basquete para ele”, afirmou, em tom bem-humorado. O apresentador contou que se destacou em um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, mas repensou sua trajetória após retornar ao Brasil e conhecer o talento do ídolo nacional.

Carreira na Globo

Em 2021, Alberto Bial, irmão do apresentador, contou que o jornalista era um dos melhores jogadores. "Quando ele veio dos Estados Unidos, era o melhor jogador juvenil do Rio na época", relatou. "O Pedro parou de jogar porque passou no concurso da Globo, foi chamado para trabalhar numa afiliada, e aí começou essa carreira linda de jornalista, apresentador, de tudo, né?", contou.

"O jornalismo nos roubou um grande jogador de basquete, mas nos deu, no meu entender, um dos maiores jornalistas da história do Brasil. A gente torce muito para que ele continue a ter longos anos no trabalho de jornalismo. O basquete perdeu, mas ganhamos um grande jornalista", disse o irmão de Pedro Bial.