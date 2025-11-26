Instagram Rico Melquiades rebate críticas após 15º plástica: "Vou fazer"

Rico Melquiades, 34 anos, causou repercussão nas redes na terça (25) ao revelar o 15º procedimento estético realizado desde o início da carreira como influenciador. O ex-participante de "A Fazenda" explicou que apostou em novo preenchimento no abdômen para criar aparência “torneada”, o que gerou críticas entre seguidores.

Rico abriu a situação em conversa com fãs e disse que não pretende alterar a rotina por pressão externa. Ele publicou fotos do antes e depois e manteve o posicionamento direto sobre o uso de intervenções estéticas.

O influenciador passou por uma harmonização corporal sem cortes para destacar a musculatura do peitoral, abdômen, bíceps, tríceps e trapézio. O médico responsável informou que o produto deve gerar definição progressiva nas próximas semanas, conforme a substância se acomoda no corpo.

Rico respondeu aos comentários negativos e reforçou que prefere procedimentos a treinos físicos. “Sou zero academia e 100% cirurgia”, afirmou. Ele completou: “Enquanto eu tiver dinheiro, e enquanto houver procedimentos que me permitam passar bem longe da academia, eu vou fazer sem pensar duas vezes. No fim das contas, cada um cuida do próprio corpo do jeito que quer. Eu, hein”.

Em 2023, Rico acumulou cinco intervenções no rosto, incluindo ajustes no nariz e na boca. Em fevereiro deste ano, realizou a 11ª cirurgia facial, com rinoplastia com enxerto, foxy eyes e lifting de sobrancelhas para corrigir sequelas de operações anteriores.

Na sequência, o influenciador avançou com novas etapas de lifting e retoques estruturais. No mesmo período, passou por bioplastia para definição muscular, além de lipoaspiração e enxertos no bumbum e nas coxas.

Rico também relatou o uso de PMMA em preenchimentos e, neste ano, revelou ter feito harmonização peniana com hidroxiapatita de cálcio. Conforme registro da Anvisa, o “PMMA não é indicado em procedimentos com fins estéticos”, sendo recomendado apenas para uso reparador.



