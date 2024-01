Reprodução/Instagram Influenciadora gera polêmica por tomar soro para acelerar crescimento de cabelo

A influenciadora Franciny Ehlke virou assunto nas redes sociais ao revelar uma nova "técnica" para acelerar o crescimento capilar.

Nos Stories do Instagram, a empresária apareceu tomando o soro que promete crescer 6cm dos fios em apenas um mês.





"Soro para fazer o cabelo crescer? Testando pela primeira vez. Diz que faz o cabelo crescer até 6cm no mês", escreveu ela na legenda.

Nas redes sociais, os internautas criticaram a atitude da criadora de conteúdo em divulgar um método que não tem respaldo de estudos médicos.

"Igual as gominhas que prometem horrores, isso tudo é genético", disse uma usuária; "O povo tem é coragem de enfiar qualquer coisa no corpo viu", comentou outra; "Cabelo pra crescer é corte amigas e cuidar. Povo inventa de tudo", disparou uam terceira.

