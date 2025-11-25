Reprodução HBO Max Atriz foi um dos destaques de Beleza Fatal, da HBO Max





A atriz e DJ Kiara Felippe marcou presença, no último domingo (23), na edição 2025 da Festa Literária das Periferias (Flup), realizada no Viaduto de Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. Em conversa com o Portal iG, a artista falou sobre o sucesso de "Beleza Fatal", novela da HBO Max que conquistou destaque entre as produções mais assistidas e comentadas do ano.

Na trama, Kiara interpretou Andrea, uma mulher trans, empresária e professora de dança, que se vê envolvida com os personagens de Murilo Rosa e Marcelo Serrado. Para ela, a recepção do público foi marcada por carinho e identificação, o que reforça a expectativa por uma segunda temporada da história.

“Sempre quando as pessoas me param, elas falam dessa possibilidade. Eu acho que o grande sucesso que foi a novela, toda a narrativa, todo o desenvolvimento, o roteiro, o elenco, deixou aquele gosto de quero mais, né? Então a gente espera, ainda não se sabe, mas como telespectadora também e admiradora desse projeto, eu espero que venha aí essa continuidade, que traga novas narrativas e que deixe esse sabor de novelão que a gente ficou”, declarou.

Além da torcida por novos capítulos, Kiara fez questão de destacar sua relação com o autor Raphael Montes, responsável pela criação da obra. Para ela, a construção de Andrea foi resultado de um processo sensível e atento.

“Foi ótimo, a gente teve uma troca muito positiva. Eu acho que tanto no espaço de escuta, sabe? Foi com muito carinho que ele criou a Andréia. E por isso que eu acho que é tão palpável, quando eu encontro a galera, de ter sentido que contava a narrativa da transexualidade, da questão de gênero, mas foi muito além, sabe? Trouxe o amor e o afeto, não só na questão romântica, mas também entre amizade, nesse circuito social mesmo de amizade”, destacou a atriz.

Kiara celebrou ainda o impacto que sua personagem gerou no público e o modo como a novela retratou sua trajetória de forma humanizada. “Para mim, foi muito lindo ver como ele conseguiu retratar essa personagem dessa forma e depois dessa troca, dando o físico da personagem”, completou.