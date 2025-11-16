Reprodução/ TV Globo Raul Gazolla no "Altas Horas"

Raul Gazolla, de 70 anos, se emocionou neste sábado (15), quando relembrou a relação com Daniella Perez. O ator era marido da atriz, que foi brutalmente assassinada em dezembro de 1992. Na época, tinha apenas 22 anos.

Durante participação no "Altas Horas", apresentado por Serginho Groisman, ele comentou a relação com a artista. "A gente nunca está preparado para a morte de alguém", começou ele.





"A dor de você perder uma pessoa muito querida é a mesma para todo mundo aqui, mas a recuperação não é. Quando você perde um filho por doença, a dor é enorme, é indescritível", acrescentou.

Segundo ele, o crime é algo que ele sempre se lembrará. "E a minha dor, como marido da Dani [Daniella Perez], eu posso dizer o seguinte: eu, hoje, aceito, claro. Não tenho como não aceitar. Mas, eu nunca vou esquecer", concluiu.

Relembre

Daniella foi sequestrada por Guilherme de Pádua e por sua esposa na época, Paula Thomaz. A atriz foi levada para um matagal e ferida com golpes de punhal. Seu corpo acabou sendo abandonado em uma área de floresta. Guilherme ficou preso de 1992 a 1999 e morreu em 2022, após sofrer um ataque cardíaco.

O crime que chocou o país ocorreu durante as gravações de um folhetim escrito por Gloria Perez. Tratava-se de "De Corpo e Alma", novela em que Daniella interpretava a personagem Yasmin, enquanto Guilherme de Pádua vivia o personagem Bira.

O assassinato foi recontado no documentário "Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez", disponível na Max. A produção apresenta depoimentos exclusivos de amigos e familiares e se tornou um dos conteúdos de maior repercussão na plataforma de streaming.