Amanda Kymberlly passou por um susto no último dia do mês. A modelo e mãe de Helena, de um ano e 3 meses, sua filha com Neymar, sofreu um acidente doméstico.

Em uma publicação nos Stories de seu Instagram, ela contou que a pequena prendeu o dedo na porta. Segundo ela, o machucado foi "feio" e precisou de atendimento médico.

"Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência. Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor" , contou.

Ela segue dizendo: "No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena. Ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa. O coração da mamãe agora vai se acalmando, cheio de fé e gratidão."

Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e de Mavie, de dois anos, e Mel, de três meses, da atual união com Bruna Biancardi.

Projeto surpreendente

Recentemente, Ana Castela surpreendeu o público ao revelar sua proximidade com Bruna Biancardi. Durante sua participação no programa Altas Horas, a boiadeira contou que trabalha em um projeto que firmou com a esposa de Neymar.

Ela disse que gravou alguns vídeos de receitas, com foco nas festividades do fim de ano, como o Natal. As duas aparecerão juntas em uma série de postagens com tutoriais de cada prato.