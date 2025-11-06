Reprodução/ YouTube - Home Instead Macaulay Culkin

Kevin McCallister, protagonista da franquia "Esqueceram de Mim", se tornou um personagem icônico na cinematografia internacional. Neste ano, em que a obra completa 35 anos, o ator Macaulay Culkin volta a vivenciar o pestinha que fez tantas travessuras nos longas-metragens.

Assista:

O artista, hoje com 45 anos, reviveu o papel em um comercial do “Home but Not Alone”, um serviço de assistência para idosos, da empresa Home Instead. Na ação publicitária criada pela FCB Chicago, McCallister, agora um adulto, precisa se dedicar aos cuidados com a mãe idosa.





Em tradução livre para o português, a campanha se chamaria : "Em casa, mas não sozinho". Catherine O’Hara, de 71 anos, também foi convocada para reprisar a personagem Kate McCallister, mãe de Kevin, que sofria com as pegadinhas criadas pelo filho.

Jody Hill, o diretor que cuidou da elaboração da campanha, detalhou as motivações do comercial. "Queríamos contar essa história de forma autêntica, retratando um sentimento universal pelo qual todos passamos com alguém que amamos", começou, em entrevista à People.

"Vai além da nostalgia natalina para mostrar Kevin McCallister anos depois, enfrentando as mesmas preocupações que muitos de nós vivemos quando nossos pais envelhecem. É real, engraçado e profundamente humano", completou.

Saiba mais

Embora Macaulay Culkin tenha ganhado destaque, ele não será o único alvo das ações. Outras peças vão mostrar a relação entre pais e filhos e a necessidade do apoio dos herdeiros em relação aos cuidados com os patriarcas, principalmente quando eles estão idosos.

"Amei a campanha, mas confesso que queria um filme com os mesmos artistas. Por favor, façam acontecer", pediu uma internauta. "Estou contigo e não abro mão", concordou uma segunda. "Que campanha mais delicada, amei rever o Kevin, mesmo que brevemente", disse ainda uma terceira.