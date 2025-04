Reprodução O norte-americano interpretou Kevin McCallister na famosa trilogia dos anos 90.





Macaulay Culkin voltou a comentar sobre a relação conturbada com o pai, Kit Culkin, com quem não fala há 30 anos. O intérprete de Kevin em ' Esqueceram de Mim ' considera que o genitor sempre foi uma referência negativa.





Na participação no podcast ' Sibling Revelry ', dos irmãos Kate Hudson e Oliver Hudson, o ator, hoje com 44 anos, relembrou: “Uma das minhas primeiras lembranças sobre ele é pensar: ‘Quando eu crescer, não serei assim com meus filhos'.

"Agora que tenho meus próprios filhos, é como se isso viesse à tona", acrescentou Macaulay, que é pai de Dakota, de 3 anos, e Carson, de 2, frutos da relação com com a atriz e cantora Brenda Song.

Reprodução/Instagram Macaulay Culkin e Brenda Song estão juntos desde 2017 e têm dois filhos.





















E o ator não está sozinho: de acordo com ele, os irmãos compartilham a antipatia por Kit. Além de Macaulay, ele teve Kieran Culkin, vencedor do Oscar 2025 pelo filme ' A Verdadeira Dor ', e outros cinco filhos. Duas delas morreram: Dakota, que morreu vítima de um atropelamento em 2008, aos 29 anos, e Jennifer Adamson, que morreu em 2000, após sofrer uma overdose, aos 20 anos.

" Eu meio que penso, não acredito que ele era assim. Ele tinha todos esses filhos adoráveis. É uma loucura. Ele é um homem que teve sete filhos, agora tem quatro netos e nenhum deles quer nada com ele", acrescentou Macaulay.





































Na adolescência, ele chegou a proibir o pai de visitá-lo. Na época, os dois viviam uma disputa judicial pela emancipação após o ator acusar o pai, que gerenciava sua carreira de ocultar informações sobre seus ganhos. Ele descobriu que possuía uma fortuna milionária, enquanto sua mãe enfrentava dificuldades financeiras.

"Eu disse ao meu advogado: 'Eu desafio o juiz a me colocar na cadeia por não querer visitar meu pai abusivo. Na verdade, eu vou dobrar a aposta: eu o desafio duas vezes a prender o garoto mais famoso do mundo", relembrou Macaulay, na entrevista.

O ator já havia exposto a relação com o pai em outras declarações. Em uma dessas, disse que poderia mostrar as cicatrizes deixadas pelo genitor. Em 2016, Kit disse ao ' Daily Mail ' que 'não considerada mais Macaulay como filho'.