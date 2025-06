Reprodução Morre aos 99 anos a avó de Ariana Grande e recordista do Spotify

Marjorie Grande, avó de Ariana Grande, morreu nesta segunda-feira (16), aos 99 anos. Conhecida pelos fãs como “ Nonna ”, ela ficou marcada por ser a pessoa mais velha a entrar no Top 50 Global do Spotify, com participação na faixa ordinary things , lançada em março.

A informação foi confirmada pela família em nota publicada nas redes sociais de Joan Grande, mãe da cantora. “ Estamos devastados em compartilhar que a amada matriarca da nossa família faleceu. Marjorie (Nonna) Grande partiu em paz em sua casa, cercada por sua família ”, diz o comunicado.

A música que levou Nonna às paradas internacionais faz parte do álbum eternal sunshine . Lançada no dia 8 de março, a faixa estreou com quase 3 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas e viralizou especialmente por conta do trecho final, em que Marjorie dá um conselho afetivo.

“ Nunca vá para a cama sem dar um beijo de boa noite, essa é a pior coisa a fazer, nunca, nunca faça isso. E se você não puder, e se não se sentir confortável fazendo isso, você está no lugar errado, saia ”, diz a voz da avó no encerramento da canção.

Avó era presença constante na carreira da cantora

A relação entre Ariana e a avó sempre foi próxima. Marjorie esteve presente em premiações, clipes e momentos marcantes da trajetória da artista. Em diversas ocasiões, foi destaque nas redes sociais de Ariana, onde aparecia em vídeos e fotos ao lado da neta.

Em 2024, a participação em ordinary things fez história. Marjorie se tornou a pessoa mais velha a figurar simultaneamente no Top 50 do Spotify e na Billboard Hot 100. O feito foi celebrado por fãs e críticos como um gesto de carinho e homenagem de Ariana à avó.

Além da conexão musical, Ariana e Nonna já haviam feito tatuagens combinando. A cantora também costumava compartilhar frases e conselhos da avó com os fãs, o que ajudou a transformar Marjorie em uma figura querida dentro do fandom.

A nota da família agradece o carinho e pede respeito neste momento de luto: “ Agradecemos pelo amor, apoio e por respeitarem nossa privacidade enquanto lamentamos e celebramos sua vida linda e extraordinária .”