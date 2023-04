Foto: Reprodução / Instagram / @anitta Ariana Grande

A cantora internacional Ariana Grande usou as redes sociais nesta quarta-feira (12) para abordar os comentários que tem recebido sobre o corpo. Em um vídeo, ela falou sobre as comparações que são feitas em relação à aparência que ela tinha no passado.

Ariana revelou que naquela época não estava saudável, lidando com o consumo excessivo de álcool, alimentação inadequada e o uso de antidepressivos. “Eu acho que deveríamos ser mais gentis e menos confortáveis em comentar sobre o corpo das pessoas”, afirmou a cantora.





Ariana destacou também a importância de não julgar a aparência dos outros e incentivou a aceitação do corpo e a prática da compaixão. A mensagem da cantora foi recebida positivamente pelos fãs e ganhou apoio nas redes sociais.

Ariana Grande costuma utilizar as redes para abordar questões relevantes, como a pressão sobre a aparência física e a importância da saúde mental, promovendo uma reflexão sobre os padrões de beleza e as expectativas irreais impostas pela sociedade.





