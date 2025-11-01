Reprodução/Instagram Maíra Cardi revela drama pós-parto e crises de pânico: “Desespero”

Maíra Cardi, 42, compartilhou um relato comovente sobre os primeiros dias após o nascimento de sua filha, Eloah, fruto do relacionamento com o empresário Thiago Nigro, 35. A bebê nasceu no último domingo (26), e precisou ser levada à UTI logo após o parto — um momento que a influenciadora classificou como “um dos mais difíceis da vida”.

Já em casa com a recém-nascida, Maíra publicou no TikTok um vídeo em que abriu o coração sobre as vulnerabilidades e os desafios do puerpério. No relato, ela refletiu sobre a idealização da maternidade nas redes sociais e contou como lidou com a angústia de ver a filha ser levada às pressas pelos médicos.

“Assim que a Eloah nasceu, ela engasgou. Eu vi o choro dela com o engasgo, e quando colocaram no meu colo, ela estava roxinha. O Thiago achou que ela tinha parado de chorar porque estava tranquila, mas ela estava com batimentos muito baixos” , contou.

“Naquele momento, eu entendi que ela estava passando mal. Tentei manter a calma para não apavorar o Thiago, e pedi que o médico a levasse. Foi desesperador.”

Crise pós-parto e noites sem dormir

Maíra também revelou que, após o parto, enfrentou uma forte crise de pânico. O episódio, segundo ela, ocorreu em meio ao cansaço físico e ao turbilhão hormonal do puerpério.

“Eu não dormi no pós-parto, e isso me gerou uma crise de pânico pós-traumática. Toda vez que eu tentava dormir, meu cérebro entrava em alerta, como se dissesse: ‘você não pode desligar’. Era desesperador. Eu só conseguia chorar de tanto sono” , relatou.

A influenciadora contou que, com orientação médica, precisou recorrer a um medicamento específico para o período pós-parto.

“Sou contra remédios, mas dessa vez precisei aceitar a ajuda. Foi o que me permitiu descansar um pouco” , disse.

“Mesmo no alto da montanha, é desafiador”

Durante o desabafo, Maíra também fez uma reflexão sobre privilégios e empatia. Ela destacou que, apesar de hoje ter condições financeiras e uma rede de apoio, o cansaço e as dores físicas da maternidade continuam sendo intensos.

“Eu sei que estou no alto da montanha, que tenho babá, enfermeira, ajuda… Mas ainda assim é desafiador. Meu peito está machucado, meu corte ainda está aberto, e o Thiago está machucado, então acabo fazendo muita coisa sozinha. A maternidade é linda, mas não é fácil” , afirmou.

A empresária, que também é mãe de Lucas, de 24 anos, e Sophia, de sete, lembrou que as experiências com cada filho foram completamente diferentes.

“Com o Lucas, eu era uma adolescente e fiz tudo sozinha. Com a Sophia, tive depressão pós-parto. Agora, com a Eloah, estou vivendo de forma mais madura e grata, mas ainda assim é um aprendizado diário.”

“Precisamos mostrar o real”

Ao longo do vídeo, Maíra reforçou o desejo de mostrar o lado menos idealizado da maternidade, frequentemente escondido nas redes sociais.

“A gente tende a mostrar só o que é bonito. O barco, a viagem, a casa linda. Mas a vida real também existe, e ela é cheia de perrengues. Quero dividir isso para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas”, explicou.

A influenciadora encerrou o vídeo dizendo que pretende continuar compartilhando experiências sobre o pós-parto e sobre o respeito à mulher nesse período.

“Vejo muita falta de empatia com quem acabou de parir. Cada mãe tem o seu tempo, e esse tempo precisa ser respeitado”, concluiu.