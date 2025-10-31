Reprodução/Instagram/@caiocastro Caio Castro sofre acidente durante corrida

Caio Castro, de 36 anos, sofreu um acidente durante um treino de corrida na última quinta-feira (30). O ator, que também atua como piloto na Cascavel de Ouro, teve o automóvel com a dianteira totalmente destruída após o incidente na pista.

O caso foi mostrado pela namorada do artista, a influenciadora Vitória Boh, que expôs os bastidores do acidente nos Stories do Instagram. Ela reforçou que Caio estava bem que tudo não passou de um susto.

"Acreditamos que tenha sido uma mancha de óleo ou a calibragem dos pneus, que, quando muito quente, ficam com menos aderência. Na curva chamada Bacião, o carro derrapou e foi direto para a barreira de pneus [...] O impacto foi apenas no ombro e no braço, nada grave", disse a assessoria em comunicado oficial.





Fora da atuação, Caio é apaixonado pelo automobilismo e participa como piloto de diversas competições. Nas redes sociais, ele costuma compartilhar os bastidores das provas, treinos e preparações. Esta é a sua segunda participação na Cascavel de Ouro, uma das corridas mais importantes do Brasil, que reúne 100 pilotos e 50 carros em uma disputa de três horas.

Outros incidentes

Não é a primeira vez que o ator tem um incidente nas pistas. Ele já havia sofrido um acidente semelhante há um ano, causado por um vazamento de óleo durante uma corrida em novembro de 2024. Na época, falou sobre o acontecimento com bom humor: "Mesmo sem terminar a corrida, fizemos uma bela estreia; largamos de P32 para P7... Ano que vem, tem mais!", disse na época.

Outro episódio marcante aconteceu em outubro de 2023, quando Caio perdeu o controle de seu Mercedes-Benz e bateu fortemente contra uma barreira de pneus no Autódromo Internacional de Tarumã, em Porto Alegre, durante a Copa Truck.