Reprodução/ Instagram @dulcemaria Dulce Maria

Dulce Maria, de 39 anos, surpreendeu os fãs na última segunda-feira (27), quando anunciou a segunda gestação. O bebê é fruto do casamento com Francisco Álvarez, produtor cinematográfico. Casados desde 2019, eles já são pais da pequena María Paula, de quatro anos.

“Este bebê completa a minha família. É um processo lento e acelerado ao mesmo tempo, principalmente porque os primeiros meses são intensos: há muitas coisas que precisam acontecer para que tudo corra bem", declarou a cantora, compositora e atriz à revista mexicana Marie Claire.





Conhecida pela trajetória na indústria fonográfica internacional, a artista ainda ressaltou como tem sido experienciar a maternidade pela segunda vez, em um novo momento da vida pessoal e profissional. “Este momento representa um símbolo de amor e gratidão”, acrescentou.

Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, Tiktok e X, antigo Twitter, os fãs da artista celebraram a novidade. Houve ainda quem brincasse com a personagem mais famosa interpretada por Dulce na teledramaturgia mexicana.

"Muito feliz por você, Dulce. Pelo sumiço, eu desconfiava: ou era turnê, ou filho. Acabei acertando", declarou um usuário na rede social de Mark Zuckerberg. "Muito feliz que María de Paula foi promovida pra o cargo de irmã mais velha e coruja", pontuou uma segunda.

"Será que vem aí uma rebelde Baby? Se for menina e você chamar de Roberta, eu acho que tenho um infarto", brincou uma terceira, em referência à protagonista de "Rebelde", defendida por Dulce entre os anos de 2004 e 2006. "Notícia maravilhosa", opinou ainda uma quarta.

Atriz, cantora e compositora, Dulce María ganhou destaque com o grupo "RBD", iniciado na novela mexicana "Rebelde". A artista se casou com o produtor cinematográfico Francisco Álvarez em 2019. Em novembro de 2023, ela esteve no Brasil com Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez.