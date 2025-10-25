Instagram/@oficialfernandatorres Fernanda Torres posa com Bruno Mazzeo em bastidores de novo filme

Fernanda Torres mostrou nesta sábado (25) os bastidores de seu novo projeto cinematográfico.

A atriz posou ao lado de Bruno Mazzeo em imagens compartilhadas no Instagram, revelando detalhes do longa Os Corretores, sua primeira produção após o sucesso de Ainda Estou Aqui.

No filme, dirigido por Andrucha Waddington, Fernanda não apenas atua como protagonista, mas também assina o roteiro, marcando sua participação criativa em múltiplas frentes.

O elenco reúne nomes de destaque, entre eles Camila Márdila, Jaffar Bambirra, Irene Ravache, Katiuscia Canoro, George Sauma, Milhem Cortaz, Tati Duarte, Dandara Abreu, Thelmo Fernandes, Fúlvio Stefanini, Cíntia Rosa e Carol Botelho.

Com a parceria de longa data com Andrucha Waddington, Fernanda Torres promete uma produção que combina humor, crítica social e nuances de performance dramática, deixando os fãs ansiosos pelo lançamento.