Divulgação Rapper Diddy está preso deste setembro de 2024

O rapper Sean “Diddy” Combs sofreu uma tentativa de ataque com faca dentro da prisão, em Nova York.

Segundo o site TMZ, o rapper e magnata da música acordou em sua cela com uma faca sendo pressionada contra seu pescoço.



Não foi citada a data do incidente, mas ele teria acontecido antes de Diddy ser sentenciado a 50 meses de prisão.



O caso teria sido citado, pela primeira vez, durante a audiência de sentença.



Ainda segundo o site americano, um dos advogados de Diddy afirmou ao juiz que um guarda deteve um detento armado com uma faca.



Diddy foi condenado a 4 anos, 1 mês e 28 dias após ser considerado culpado de duas acusações de transporte para fins de prostituição.





O rapper está preso desde setembro de 2024, portanto, já cumpriu 1 ano e 17 dias.



Além da cadeia, a punição anunciada determina que ele deverá pagar uma multa de US$ 500.000.





