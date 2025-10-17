Reprodução/Internet Mariana Godoy trocou Record pela Globo ao vivo no telejornal

Mariana Godoy protagonizou uma gafe ao vivo durante a edição desta sexta-feira (17) do Jornal da Record. Ao anunciar a transmissão da partida entre Vasco e Fluminense, marcada para a próxima segunda-feira (20), a jornalista confundiu as emissoras e citou a Globo, onde trabalhou por mais de duas décadas.

O deslize aconteceu durante a escalada final do telejornal e gerou uma reação imediata do colega de bancada, Edu Ribeiro. “Vasco x Fluminense será transmitido aqui na Globo… Na Record… Na segunda-feira, a partir das sete e meia da noite”, disse Mariana Godoy.

Ao ouvir a confusão, Edu Ribeiro fechou os olhos e fez uma careta que chamou a atenção dos telespectadores e viralizou nas redes sociais. O momento rendeu diversos comentários no X (antigo Twitter), com internautas sugerindo que o erro foi “proposital” ou uma “estratégia para gerar meme”.

Lembrou da ex-emissora

A troca de nomes ganhou ainda mais repercussão por conta da trajetória da própria Mariana Godoy. A jornalista foi funcionária da Globo de 1992 a 2014, onde atuou como apresentadora e repórter. Após sua saída da emissora, passou pela RedeTV! e pela Band, até ser contratada pela Record em 2021 para assumir a bancada do principal telejornal da casa.