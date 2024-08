Reprodução/Instagram Gabriel Medina publica foto com Rayssa Leal, Rebeca Andrade e Bruninho em Paris

Gabriel Medina levantou as redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de Rayssa Leal, Rebeca Andrade e Bruninho durante a semifinal do vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira (8).

O quarteto posou para a câmera e chamou a atenção até do público presente no local. Nas imagens, os telespectadores olham para o momento com surpresa.

Nos comentários, os amigos famosos do surfista rasgaram elogios. "Juntando legal, aí tem quase umas 20 medalhas olímpicas! Easy", disse Rafael Zulu; "Orgulho nosso", disparou Psirico; "Só podia entrar na foto quem é melhor do mundo? Ah entendi! Tá doido! Que foto! Fã de todos!", comentou Thiaguinho.

Os internautas também não ficaram de fora. "Pouco pesada essa foto, tá maluco", "Os brabos e as brabas", "Orgulhos do Brasil", disseram alguns deles.

As medalhas nas Olimpíadas

Nas Olimpíadas de Paris, Gabriel Medina foi medalhista de bronze no surfe masculino, Rayssa Leal bronze no skate street, Bruninho e o time de vôlei foram eliminados nas quartas de final. Já a ginasta Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica do país com ouro no solo feminino, prata no individual gera e salto, e bronze no geral de equipes.

Gabriel Medina com Rayssa Leal, Rebeca Andrade e Bruninho em Paris Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp