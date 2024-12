Tiago Iorc e Duda Rodrigues anunciam fim do relacionamento após 5 anos

Reprodução/Instagram - 24.05.2022 Tiago Iorc e Duda Rodrigues vivem relacionamento desde 2019





Duda Rodrigues anunciou de forma discreta, por meio de suas redes sociais, o fim do relacionamento de cinco anos com Tiago Iorc . Apesar de não mencionar diretamente o cantor nem os motivos do término, ela compartilhou reflexões sobre mudanças em sua vida.

"Nos últimos tempos, terminei um relacionamento. Me mudei de casa. Muita coisa mudou aqui dentro. E tem sido bom", escreveu Duda em seus stories.

A influenciadora também falou sobre escolhas e valores: "Sinto minhas escolhas cada vez mais alinhadas com os valores que considero essenciais na minha vida. E também me sinto cada vez mais cercada por pessoas alinhadas com esses valores e fiéis a elas mesmas."

Para aqueles interessados no término, Duda deixou uma mensagem direta: "Aos curiosos: eu entendo. Às vezes também sinto esse tipo de curiosidade. Inclusive sei que o tema 'relacionamentos' geralmente desperta esse sentimento. Só posso desejar que vocês estejam ainda mais curiosos pela vida de vocês. Tenho certeza que isso trará mais benefícios."

Ela ainda destacou a importância de focar na própria vida e desapegar do que não nos diz respeito. No Instagram, as únicas fotos que permanecem em ambos os perfis são do Grammy de novembro de 2023, quando foram premiados juntos.