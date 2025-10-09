Instagram Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual na Tailândia

A influenciadora Bella Longuinho, de 23 anos, revelou nesta quinta-feira (9) que realizou a cirurgia de redesignação sexual em Bangkok, na Tailândia.

A informação foi divulgada pela própria Bella em seu perfil no Instagram. Na publicação, ela mostrou fotos no hospital e escreveu uma mensagem emocionada.

“ Hoje, realizei a minha cirurgia de redesignação aqui na Tailândia — o país onde tantas histórias de renascimento florescem. Entre lágrimas, coragem e amor, encontrei, enfim, a mulher que sempre habitou em mim. Renasço inteira, livre e em paz ”, disse.

Nos Stories, Bella explicou que o procedimento foi feito por laparoscopia, técnica minimamente invasiva que utiliza pequenas incisões na região abdominal. Por meio delas, o cirurgião insere microcâmeras e instrumentos para realizar a retirada dos órgãos internos.

A técnica é considerada mais moderna e menos traumática que as cirurgias abertas. Segundo especialistas, o método reduz o tempo de internação, o risco de infecção e as cicatrizes visíveis, o que favorece uma recuperação mais rápida e confortável.

Bella também já havia passado por outras etapas de sua afirmação de gênero, como feminilização facial e implante de próteses de silicone nos seios.

A influenciadora encerrou a sequência de postagens afirmando estar em paz e grata. “ O corpo agora reflete o que sempre senti. É o início de uma vida em plenitude ”, completou.