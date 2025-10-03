@taylorswift/Reprodução Taylor Swift lança seu décimo segundo álbum

A cantora Taylor Swift, de 35 anos, lançou nesta sexta-feira (03), à 1h no horário de Brasília, seu décimo segundo álbum de estúdio, " The Life of a Showgirl", com doze faixas inéditas.

O disco foi produzido em parceria com Max Martin e Shellback, colaboradores recorrentes da artista.

“ Não consigo dizer o quanto estou orgulhosa de compartilhar isso com vocês, um álbum que simplesmente parece tão certo ”, escreveu Taylor nas redes sociais logo após o lançamento.

O lançamento ocorre após o anúncio do noivado da cantora com o jogador Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, e da compra dos direitos de gravação de seus seis primeiros álbuns.

O novo trabalho chega pouco mais de um ano depois de The Tortured Poets Department, indicado ao Grammy de 2024, que quebrou diversos recordes nas primeiras horas em que esteve disponível. Assim como no álbum anterior, a expectativa é de que Swift alcance novamente o topo das paradas internacionais.

Faixas do álbum e referências

Fiel à tradição de rechear seus discos com mensagens ocultas, Taylor incluiu no álbum diversas referências a seu noivo Travis Kelce, à artistas e a momentos de sua vida recente.

Em “ The Fate of Ophelia ”, que abre o disco, a cantora cita a personagem de Shakespeare, conhecida por seu amor por Hamlet e por seu destino trágico. Taylor usa versos como “ Você me tirou do túmulo e salvou meu coração do destino de Ofélia ”, como um paralelo à forma como Kelce entrou em sua vida após o último término.

Já em “ Wood ”, a nona faixa, Swift faz uma menção direta ao New Heights, podcast de Kelce, e canta: “ Novas alturas (New heights) de masculinidade / Eu não preciso bater na madeira ”. O disco "The Life of a Showgirl" foi divulgado pela primeira vez no podcast do noivo.

Em “ Wish List ”, Swift fala sobre o desejo de construir uma família: “ Eu só quero você / Ter alguns filhos / Fazer o quarteirão inteiro parecer com você ”.

Em contraste, “ Actually Romantic ” ironiza críticos. “ Escreveu uma música para mim dizendo que dá nojo ver meu rosto / Algumas pessoas podem se ofender / Mas, na verdade, é fofo ”, canta a artista.

Algumas músicas também fazem referência a ícones culturais. Em “ Elizabeth Taylor ”, Swift relembra lugares frequentados pela atriz, como o Plaza Athénée em Paris e o Musso & Frank em Los Angeles, destacando os paralelos entre as duas figuras.

A faixa “ Father Figure ” presta homenagem a George Michael, incorporando trechos da música homônima de 1987.

O álbum se encerra com “ The Life of a Showgirl ”, parceria com Sabrina Carpenter. A canção fala sobre os bastidores da vida de uma estrela e termina em tom teatral, com as artistas cantando: “ Esse é o nosso show / Nós amamos vocês demais, boa noite! ”. Anteriormente, Carpenter participou da The Eras Tour abrindo shows de Taylor.

Divulgação em rádio, TV e cinema

Para promover o lançamento, Swift fez raras aparições em programas de rádio e televisão. Entre elas, participou do The Graham Norton Show, da BBC, e das transmissões matinais das rádios Capital e Heart.

A cantora anunciou também o lançamento do filme " The Official Release Party of a Showgirl " nos cinemas, contendo bastidores da criação do projeto, vídeos com letras das músicas e a estreia do videoclipe de "The Fate of Ophelia", primeiro single do álbum.