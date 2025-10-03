Instagram Alpinista de 23 anos morre em queda durante escalada no El Capitan

O alpinista Balin Miller, de 23 anos, morreu na quarta-feira (2) após cair durante uma escalada em El Capitan, uma das formações rochosas mais desafiadoras do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. O jovem já era conhecido no meio da escalada por conquistas em rotas técnicas na Patagônia, no Alasca e nas Montanhas Rochosas do Canadá.

A morte foi confirmada pela mãe, Jeanine Girard-Moorman, em publicação nas redes sociais.

“ É com o coração pesado que tenho que dizer que meu incrível filho Balin Miller morreu durante um acidente de escalada hoje ”, escreveu, afirmando que seu coração estava em “ um milhão de pedaços ”.

Escalada interrompida em rota técnica

De acordo com relatos publicados na revista Climbing Magazine, Miller escalava a rota conhecida como Sea of Dreams quando ocorreu o acidente. O fotógrafo Tom Evans, que acompanhava a escalada, contou que a mochila do alpinista ficou presa no último trecho. Ao tentar resgatá-la, ele rapelou sem perceber que a corda não alcançava a bolsa, resultando na queda fatal.

O Serviço Nacional de Parques confirmou a morte sem divulgar o nome do alpinista. Em nota, a porta-voz Elizabeth Peace declarou que “ guarda-parques e equipes de emergência responderam imediatamente ” e que o caso está sob investigação. “ O Serviço Nacional de Parques estende as mais profundas condolências à família e amigos neste momento difícil ”, afirmou.

Testemunhas acionaram os serviços de emergência logo após a queda. Segundo a Climbing Magazine, a escalada estava sendo transmitida ao vivo no TikTok. Miller era conhecido entre internautas como “ Orange Tent Person ”, em referência à cor de sua tenda suspensa.

O acidente ocorreu no primeiro dia de paralisação do governo federal dos Estados Unidos, o que limitou parte dos serviços oferecidos dentro dos parques nacionais. Mesmo assim, áreas abertas ao público permaneceram acessíveis.

Miller era visto como um talento promissor. Em 2025, tornou-se a primeira pessoa a escalar sozinho a rota Slovak Direct, de 2.700 metros, no Monte McKinley, também conhecido como Denali, a montanha mais alta da América do Norte. Ele também realizou a segunda ascensão solo de Reality Bath, uma perigosa rota de gelo nas Montanhas Rochosas canadenses, quase quatro décadas após a primeira conquista.

“ Ele era um jovem altamente respeitado entre os melhores escaladores ”, escreveu Tom Evans em homenagem nas redes sociais. “ Muitos viram a tragédia acontecer. Essas coisas acontecem de tempos em tempos, mas a dor nunca passa. Descanse em paz, Balin Miller .”

