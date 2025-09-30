Reprodução/ Instagram @dynho.blaze/ Record TV MC Mirella e Dynho; dançarino com Sthe Matos em "A Fazenda 16"

MC Mirella, de 27 anos, reacendeu a polêmica protagonizada por ela, Dynho Alves e Sthe Matos. Ao longo de "A Fazenda 13", a artista viu o marido se aproximar da funkeira e os dois até terminaram o namoro. Nesta segunda-feira (29), ela rompeu o silêncio sobre isso.



Durante participação no "De Frente Com a Blogueirinha", a funkeira ainda pontuou que sequer recebeu algum pedido de desculpas vindo de Sthe. "O quê? Não pediu [desculpas], não quis nem saber", declarou a influenciadora e produtora de conteúdo adulto.





"Eu acompanhava ela [Sthe], a gente conversava no direct, ela sabe disso. Tomava as dores dela com o antigo relacionamento dela lá, que dava várias brigas na internet, enfim. Quando ele saiu de casa eu falei [para o Dynho] 'tal pessoa vai entrar, fica amigo dela', mas a amizade passou dos limites", acrescentou.

No confinamento, Dynho e Sthe ficaram muito próximos e causaram polêmica até mesmo fora do reality. Isso porque ambos eram comprometidos com outros famosos. O dançarino com Mirella e a influenciadora com Victor Igoh, que terminou o noivado enquanto ela estava no programa.

"No começo até achei que era só amizade, mas depois a gente começou a ver as coisas. Para mim era muito nítido", afirmou Mirella. "A galera que tava no confinamento também me mandou mensagem, começaram a falar as coisas. Rico também falou muito comigo, explicou o que aconteceu lá, enfim", prosseguiu a cantora.

A funkeira ainda contou na atração apresentada por Blogueirinha sobre os ganhos financeiros com a produção de conteúdo adulto. "Nos primeiros meses eu dupliquei, tripliquei o que eu tinha, os meus ganhos. Ali, eu ganhei dinheiro”, disse.

Depois de ter pausado um shows para aproveitar os primeiros meses com Serena, fruto da atual relação com Dynho, ela garantiu que retomaria a agenda de apresentações. "Eu voltei agora, mas parei para ficar com ela. Show um dia você está aqui, tá lá, não dava para acompanhar tanto. Mas agora estou voltando", finalizou.