Reprodução/ Instagram @isaranieri_ @ Cebolinha e Isa Ranieri

Isa Ranieri, de 26 anos, fez outra publicação nas redes sociais após anunciar a separação de Cebolinha, jogador do Flamengo. A mensagem repostada por ela foi interpretada como uma indireta ao ex-marido, segundo internautas em plataformas de interação virtual como X, antigo Twitter.



Na ocasião, ela compartilhou uma postagem que dizia: "No fim das contas, tudo o que importa é colocar a cabeça no travesseiro e saber que é uma boa pessoa, que deu seu melhor em tudo que pôde".

Antes de anunciar o término, uma crise no relacionamento já era especulada. Isso porque as fotos do casal foram arquivadas. No entanto, ela negou qualquer tipo de desentendimento com o então marido. "Gente, [risos], tá tudo bem, não tem nada acontecendo... Continuo casada, sim, e estamos muito felizes", disse na sexta-feira (26).

Nesta quarta-feira (1º), a situação mudou e Ranieri veio a público anunciar que estava se separando. No comunicado, ela pediu privacidade, principalmente para os filhos e frisou que eles até tentaram continuar juntos, mas optaram por dar um fim ao relacionamento.

"Com respeito ao público que nos acompanha e à imprensa, compartilhamos que, após muita reflexão e em comum acordo, eu e Everton decidimos seguir caminhos diferentes em nossas vidas pessoais. Durante todos esses meses desde a primeira tentativa de separação, seguimos tentando, lutando e dando o melhor de nós para nos entendermos, principalmente pelos nossos filhos", disse.

"Neste contexto, reforçamos um pedido de máxima importância: nossos filhos não têm conhecimento pleno do que está acontecendo e merecem ser preservados. Por isso, solicitamos à mídia que não utilize imagens, vídeos ou qualquer material envolvendo os menores em notícias, ou matérias relacionadas à separação", acrescentou.

Isa Ranieri ainda garantiu que recorreria aos meios legais para conter os ataques que recebeu ao anunciar a separação. "E as pessoas super bem resolvidas que estão me atacando em direct, comentários e etc, tenham cuidado com o que falam. Internet não é terra sem lei e no meu perfil, cada um será responsabilizado. Obrigada. Deus os abençoe e tenham um bom dia", concluiu.