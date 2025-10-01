Reprodução/ Instagram Isa Ranieri e Cebolinha em foto nas redes sociais

Isa Ranieri surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (1º), quando usou as redes sociais para anunciar a separação de Cebolinha, jogador do Flamengo. Há alguns dias, internautas já especulavam uma crise no relacionamento após o arquivamento de algumas fotos do então casal.

"Com respeito ao público que nos acompanha e à imprensa, compartilhamos que, após muita reflexão e em comum acordo, eu e Everton decidimos seguir caminhos diferentes em nossas vidas pessoais. Durante todos esses meses desde a primeira tentativa de separação, seguimos tentando, lutando e dando o melhor de nós para nos entendermos, principalmente pelos nossos filhos", começou.





Ranieri detalhou alguns bastidores do relacionamento, incluindo a tentativa de prosseguir com o casamento, algo que não deu certo, conforme explicou. "Da nossa parte, não faltaram escolhas conscientes e vontade de fazer dar certo. Mas compreendemos, com serenidade, que não conseguimos manter nossa relação como marido e mulher", pontuou.

"Hoje, o que nos guia é a certeza de que somos felizes como família e como pais, e que a nossa melhor escolha é seguir como bons amigos, como já temos sido há algum tempo. O respeito permanece, e o amor que nos une através dos filhos será sempre incondicional", acrescentou.

Em seguida, ela ressaltou aos internautas que outros tópicos legais, relacionados aos filhos, já estavam sendo tratados por ela e Cebolinha. "Todas as questões legais e pessoais estão sendo resolvidas de maneira tranquila e respeitosa, visando o nosso maior compromisso que continua sendo o cuidado, a proteção e o bem-estar das crianças", afirmou.

"Neste contexto, reforçamos um pedido de máxima importância: nossos filhos não têm conhecimento pleno do que está acontecendo e merecem ser preservados. Por isso, solicitamos à mídia que não utilize imagens, vídeos ou qualquer material envolvendo os menores em notícias, ou matérias relacionadas à separação", completou.

"Essa é uma responsabilidade direta nossa como pais e, em respeito à infância deles, não autorizamos o uso de suas fotos em qualquer tipo de cobertura sobre este assunto. Agradecemos pelo carinho e pela compreensão", garantiu.

Ataques

Por fim, Isa Ranieri assegurou que recorreria aos meios legais após as mensagens ofensivas que recebeu ao anunciar o rompimento do casamento com Cebolinha. "E as pessoas super bem resolvidas que estão me atacando em direct, comentários e etc, tenham cuidado com o que falam. Internet não é terra sem lei e no meu perfil, cada um será responsabilizado. Obrigada. Deus os abençoe e tenham um bom dia", finalizou.