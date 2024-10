Reprodução Isa Ranieri reatou o casamento com Everton Cebolinha

A influenciadora digital Isa Ranieri utilizou as redes sociais no último domingo para informar os seguidores que tinha reatado o relacionamento com o jogador de futebol Éverton Cebolinha. Na manhã desta terça-feira (29), a digital influencer retornou às redes para mostrar os presentes que o marido havia lhe dado.



Na publicação feita nos Stories do Instagram, Isa mostra diversas sacolas de lojas de luxo e um buquê de rosas-vermelhas. Ela ainda ironiza os boatos de que teria voltado com o atleta para ganhar presentes de luxo. Os comentários citados por Isa dizem que tudo se resolve com “uma sacolinha”. “Não foi só uma sacolinha, como falaram. Bom dia a todos”, brinca ela na publicação.

Entretanto, a reação da influenciadora gerou opiniões mistas nas redes sociais. Alguns comemoram a reconciliação do casal, com mensagens de parabenização pela retomada do casamento. Outros já a criticam por parecer ter superado o ocorrido com compras. “Quando o amor e o limite do cartão continuam firmes e fortes”, comentou um internauta.

O casal havia se separado após boatos de que o jogador teria traído Isa. A influencer foi quem anunciou o término do casamento de 8 anos nas redes sociais, no dia 9 de outubro. Entretanto, o término não chegou a durar um mês. Éverton presenteou a amada com flores, um anel e uma declaração de amor.