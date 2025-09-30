Reprodução/Instagram Amanda Wanessa na casa dos pais





A irmã de Amanda Wanessa, Dany Mendes, compartilhou o primeiro registro da cantora gospel na casa dos pais, a justiça ter transfererido para ela a curatela. A foto mostra a artista recebendo suporte necessário para seguir com os cuidados médicos necessários para seu bem estar.

Nas redes sociais, a psicóloga e neuropsicóloga desabafou: "Em meio aos desafios da vida, encontramos força, na nossa fé. A nossa ligação é um laço forte e inquebrável, construído com amor e princípios. Levante-se em nosso auxílio ó Deus e resgate-nos por amor das tuas misericórdias. "Milagres é a tua especialidade Deus."

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens carinhosas. " Não sei explicar, mas essa foto me trouxe uma sensação tão boa… como se tudo fosse se transformar, sabe? Acredito que, depois dessa decisão de estar com a família dela, Amanda vai voltar a ser o que era antes só que agora com um diferencial muito maior: um lindo testemunho" , observou um deles. " Tem muita gente que te ama ❤️" , comentou um outro. "Agora sim 🙌🏻 nas mãos correta, mãe, ninguém cuida como mãe, ninguém tem o amor de mãe. 🫶🏻" , afirmou uma terceira.





Na última semana, a Justiça de Pernambuco decidiu que a curatela de Amanda Wanessa, em estado vegetativo há quatro anos, seja retirada do marido, o músico Dobson Santos, e passe a ser exercida por sua irmã, Danyele Mendes.

A medida atende a um processo movido pela família da artista em 2023 e foi publicada pela 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

A decisão judicial prevê que Danyele Mendes passe a ser responsável não apenas pelos cuidados de saúde da irmã, mas também pela administração de seus bens.

O instrumento da curatela é aplicado em situações nas quais uma pessoa maior de idade não possui condições de gerir sozinha a vida civil, como ocorre no caso de Amanda.

Reprodução/Instagram Justiça transfere curatela de Amanda Wanessa para irmã
















