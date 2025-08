REPRODUÇÃO/WHATSAPP Marido da cantora Amanda Wanessa chuta sogro idoso durante discussão dentro de hospital no Recife

Dobson Santos, marido da cantora gospel Amanda Wanessa, foi firmado agredindo o pai da artista, José Odilon da Silva Filho, dentro do Hospital Português, em Recife. No vídeo, o empresário aparece acertando o sogro com um chute. O momento foi registrado em imagens.

Segundo a advogada da família, Leilane Andrade, o caso aconteceu na última quinta-feira( 31/07), quando Amanda Wanessa sofreu um episódio grave de saúde que demandou atendimento de urgência. Após ser conduzida por ambulância, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece sob cuidados médicos intensivos, recebendo toda a atenção necessária à sua recuperação.

Não foi informado o problema de saúde que ela teve.

Na ocasião, seus pais e sua irmã foram surpreendidos pela postura de Dobson, que teria tentado a permanência da família junto à paciente. Mesmo diante da gravidade do quadro clínico, os familiares foram convidados a se retirar do local.

A família se manifestou por meio da advogada e agradeceu as manifestações de carinho [Leia a nota abaixo, na íntegra].

"Apesar da adversidade vivida, a família mantém seu propósito inabalável: assegurar à Amanda todos os recursos humanos, afetivos e médicos necessários para que ela tenha, acima de tudo, paz, conforto e condições de recuperação. É com esse espírito que permanecerão vigilantes, respeitosos e presentes, como sempre estiveram. Agradecemos, sinceramente, as manifestações de carinho e solidariedade que temos recebido. Confiamos na sensibilidade da imprensa e da sociedade para que este momento seja compreendido com a seriedade e o respeito que ele exige."

Procurado pelo iG Gente, o empresário, por meio de uma nota, disse que repudia o ocorrido e afirmou que tentaram "distorcer minha imagem e inverter os papéis entre vítima e agressor." [Confira a nota na íntegra abaixo]

Ele também nega que tenha reagido de maneira ríspida. "Em nenhum momento reagi com violência, optando por preservar o bem-estar da minha esposa e evitar um conflito maior. Infelizmente, de forma orquestrada e nitidamente mal-intencionada, vídeos manipulados e descontextualizados começaram a circular nas redes sociais."

Amanda Wanessa

















Nota à imprensa da família de Amanda Wanessa

" Na última quinta-feira, 31 de julho, a cantora Amanda Wanessa sofreu um episódio grave de saúde que demandou atendimento de urgência. Após ser conduzida por ambulância, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece sob cuidados médicos intensivos, recebendo toda a atenção necessária à sua recuperação.

No entanto, num momento em que todas as energias deveriam estar voltadas exclusivamente ao bem-estar da paciente, a família se deparou com uma situação profundamente sensível. Ao chegarem ao hospital para acompanhar Amanda, seus pais e sua irmã foram surpreendidos por uma postura adotada por seu esposo, Sr. Dobson, que buscou impedir sua permanência junto à paciente. Mesmo diante da gravidade do quadro clínico, os familiares foram convidados a se retirar do local.

Diante disso, não há como ignorar o impacto causado por essa decisão — ainda mais considerando que foram justamente os pais e a irmã que, por mais de dois anos, estiveram ininterruptamente ao lado de Amanda em todas as etapas da longa internação anterior. Foram eles que zelaram por sua integridade, garantiram sua dignidade e ofereceram cuidado contínuo, sempre com amor, presença e responsabilidade.

A ausência de compartilhamento desses cuidados com qualquer outra pessoa, inclusive com o próprio cônjuge, durante todo esse período, torna a atual tentativa de distanciamento especialmente dolorosa para aqueles que, de fato, sustentaram Amanda nos momentos mais difíceis.

Apesar da adversidade vivida, a família mantém seu propósito inabalável: assegurar à Amanda todos os recursos humanos, afetivos e médicos necessários para que ela tenha, acima de tudo, paz, conforto e condições de recuperação. É com esse espírito que permanecerão vigilantes, respeitosos e presentes, como sempre estiveram.

Agradecemos, sinceramente, as manifestações de carinho e solidariedade que temos recebido. Confiamos na sensibilidade da imprensa e da sociedade para que este momento seja compreendido com a seriedade e o respeito que ele exige".

Amanda Wanessa





Nota à imprensa de Dobson Silva

"Eu, Dobson Santos, venho a público, com profundo respeito à sociedade e às instituições, esclarecer a verdade dos fatos e repudiar, com veemência, as recentes tentativas de distorcer minha imagem e inverter os papéis entre vítima e agressor.

Na noite de 31 de julho de 2025, ao conduzir minha esposa em situação de urgência ao Hospital Português, fui covardemente acusado de uma suposta agressão, em um ambiente que deveria priorizar o cuidado, a humanidade e o respeito. Diante disso, em nenhum momento reagi com violência, optando por preservar o bem-estar da minha esposa e evitar um conflito maior.

Infelizmente, de forma orquestrada e nitidamente mal-intencionada, vídeos manipulados e descontextualizados começaram a circular nas redes sociais e em um site sem qualquer credibilidade ou compromisso com o jornalismo sério. A divulgação dessas imagens, feita sem minha autorização, representa grave violação dos meus direitos fundamentais, conforme asseguram a Constituição Federal (art. 5º, incisos V, X e XLI), o Código Civil (arts. 12 e 20) e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018).

Frente a esse ataque à minha honra e dignidade, já adotei todas as medidas legais necessárias junto aos meus advogados, incluindo: solicitação oficial das imagens completas e originais ao Hospital Português, a fim de comprovar os fatos reais; a doção de medidas cautelares e indenizatórias contra os responsáveis pela divulgação criminosa e sensacionalista das imagens; r epresentação criminal por calúnia, difamação, injúria e uso indevido de imagem.

Não se trata apenas de proteger minha reputação, mas de lutar por justiça em nome de todos os cidadãos que já foram vítimas de campanhas difamatórias injustas. O uso seletivo de trechos de vídeo, editados com o claro propósito de me incriminar, é um atentado contra a verdade, o devido processo legal e os direitos humanos.

Não me intimidarei. Estou determinado a restabelecer a verdade com serenidade, responsabilidade e amparo na lei. Minha história, minha conduta e meu compromisso com a verdade falam por si.

Agradeço a todos que têm me enviado mensagens de apoio e solidariedade. A justiça será feita – e a verdade prevalecerá".

Cantora Amanda Wanessa





Acidente



Amanda Wanessa é uma cantora de música cristã nascida em Palmares, no Pernambuco. Em janeiro de 2021 ela sofreu um grave acidente de trânsito em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A cantora dirigia o carro que colidiu de frente com um caminhão. Seu pai também estava no carro, no entanto, que não precisou ser internado. A filha da artista também estava no veículo e que passou por cirurgia. A amiga Jussara Pimentel, teve ferimentos e segue bem.

Amanda foi quem mais se feriu no acidente. Ela teve fraturas nas pernas, braços e cabeça. Ela ficou internada em hospital por 642 dias e atualmente, recebe cuidados médicos em casa. A publicação mais recente de seu perfil no Instagram, os administradores compartilharam uma foto em que aparece deitada em uma cama, em 2023, ao lado da filha e do companheiro.

A cantora é casada com o produtor musical Dobson Santos, com quem tem uma filha, Mel, de 10 anos.