Reprodução/Instagram Conheça Amanda Wanessa, cantora gospel em coma desde 2021

A cantora gospel Amanda Wanessa, de 38 anos, voltou a ser internada nesta semana para o tratamento de sequelas deixadas por um acidente de carro em 2021. Durante a nova hospitalização, que ocorreu em uma unidade de saúde na capital pernambucana, uma confusão familiar chamou atenção: o pai da artista, Odilon, teria sido agredido pelo genro, Dobson Santos, marido de Amanda. A situação foi registrada em vídeo pela irmã da cantora e formalizada com um boletim de ocorrência na Delegacia do Idoso.

Segundo a advogada da família, Leilane Cândido, a briga teve início após familiares serem impedidos de visitar Amanda, que estaria em uma unidade de terapia intensiva. A discussão, ocorrida dentro da enfermaria, teria sido motivada por atritos antigos entre o marido da cantora e os pais dela — que, ao longo dos últimos dois anos, acompanharam de perto sua recuperação.





No vídeo, Dobson aparece desferindo um chute contra o sogro, em meio a uma troca de acusações. O empresário contestou a versão dos familiares e alegou que a gravação foi tirada de contexto.

“Fui injustamente acusado em um momento delicado. Evitei qualquer confronto maior por respeito à Amanda” , afirmou, por meio de nota.

Leilane, por sua vez, defendeu o direito da família de acompanhar a internação.

“Foram justamente os pais e a irmã que estiveram ao lado de Amanda desde o início. Eles garantiram seus cuidados com dignidade, amor e responsabilidade”, declarou.

Acidente e estado de saúde

Amanda Wanessa sofreu um acidente em 4 de janeiro de 2021, na rodovia PE-60, em Rio Formoso, Zona da Mata Sul de Pernambuco. O carro que dirigia colidiu com dois caminhões. Na ocasião, ela transportava o pai, a filha Mel — hoje com 12 anos — e uma amiga. A cantora sofreu fraturas múltiplas, passou por diversas cirurgias e ficou internada por 642 dias.

Após receber alta hospitalar em outubro de 2022, Amanda passou a ser assistida por uma equipe médica em casa, mas permanece em estado vegetativo, também conhecido como coma vigil. Médicos agora investigam uma possível ocorrência de Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que motivou a nova internação.

Neste estágio clínico, o paciente mantém ciclos de sono e vigília, reage a alguns estímulos, mas não apresenta consciência plena. O tratamento exige cuidados contínuos, envolvendo profissionais de várias áreas da saúde, como fisioterapia, fonoaudiologia e neurologia.





Carreira e legado

Natural de Palmares (PE), Amanda iniciou sua trajetória musical ainda criança, cantando em igrejas evangélicas. Tornou-se nacionalmente conhecida a partir de 2015, com o sucesso da canção "Eu Cuido de Ti". Desde então, consolidou-se no cenário gospel com faixas como "Tá Chorando Por Quê?" e "É Adorar", que somam centenas de milhões de visualizações nas plataformas digitais.

Em 2019, assinou contrato com a gravadora MK Music, ampliando sua visibilidade no meio evangélico. Ao longo da carreira, lançou mais de oito álbuns e era considerada uma das vozes mais expressivas da nova geração do gospel brasileiro.

Amanda é mãe de Mel, fruto do casamento com Dobson Santos, com quem foi casada por 14 anos. A filha, que também sofreu ferimentos no acidente, tem se dedicado ao canto e já aparece interpretando músicas cristãs nas redes sociais.

O caso envolvendo a família segue em apuração pelas autoridades. Até o momento, o hospital onde Amanda está internada não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.