Instagram/@sachabaroncohen/@hannah_cpalmer Ator engata romance com criadora de conteúdo após divórcio

Sacha Baron Cohen, de 52 anos, parece ter dado um novo rumo à vida amorosa. O ator britânico, eternizado como o excêntrico Borat, foi flagrado pelo em um jantar ao lado da modelo e criadora de conteúdo adulto Hannah Palmer, de 27 anos, em Los Angeles.

Segundo o jornal The Sun, os dois chegaram separados ao restaurante, mas deixaram o local no mesmo carro.

Uma fonte descreveu que “eles passaram cerca de duas horas juntos em uma conversa profunda. Apesar da diferença de idade, a sintonia foi evidente”.

O encontro teria acontecido após a festa de 50 anos do diretor Taika Waititi, realizada em Ibiza no mês passado. Hannah é próxima da cantora Rita Ora, esposa do cineasta, e foi uma das convidadas do evento onde teria conhecido o comediante.

A aproximação ocorre pouco mais de um ano após o fim do casamento de 14 anos entre Sacha Baron Cohen e a atriz Isla Fisher, com quem teve três filhos: Olive, Elula e Montgomery. O divórcio, avaliado em 75 milhões de dólares, foi concluído sem grandes disputas.

Paralelamente à vida pessoal, Cohen também tem se dedicado a novos papéis. Ele chamou atenção recentemente por sua transformação física para interpretar o vilão Mephisto em Coração de Ferro, série da Marvel.

Em entrevista à Men’s Fitness UK, revelou ter recorrido a treinos intensos, dieta restrita e até a uma caneta emagrecedora para chegar ao resultado exibido na produção.