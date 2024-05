Reprodução Instagram - 6.5.2024 Weston Cage Coppola e Christina Fulton

Weston Cage Coppola, filho mais velho do renomado ator Nicolas Cage , está sendo investigado por violência contra a própria mãe, Christina Fulton, de 56 anos. O portal americano TMZ afirma que a polícia de Los Angeles, Estados Unidos , cuida do caso.



Fontes do veículo declararam que Weston é suspeito por agredir a mãe. Segundo o “TMZ”, a ocorrência teria acontecido no dia 28 de abril, quando a matriarca e o herdeiro começaram a discutir de forma verbal. A discussão teria aumentado e avançado para uma briga física entre eles.



Nenhuma prisão foi feita. Isso porque, quando as autoridades chegaram à residência de Christina Fulton, Weston já não estava mais lá. A briga está sendo investigada pela instituição policial como uma possível agressão criminosa.



O “TMZ” alega que Christina, que foi vista com hematomas no rosto, nega que foi agredida e pede que a “privacidade” dela seja respeitada. Weston Cage Copolla é fruto da antiga relação entre Christina Fulton e Nicolas Cage.

