Instagram Sabrina Sato acompanha cirurgia repentina do pai

Omar Rahal, pai de Sabrina Sato, passou por uma cirurgia delicada nesta quarta-feira (20). A apresentadora revelou o ocorrido nas redes sociais e relatou como Omar estava diante do procedimento. Familiares se reuniram no hospital para dar apoio durante todo o dia.

A informação foi compartilhada no perfil da artista. Sabrina descreveu a operação como repentina e explicou que o pai enfrenta o desafio com coragem.

A mãe da apresentadora, Kika Sato, publicou imagens dos netos Zoe, Felipe e Manu almoçando com o avô no quarto. O irmão de Sabrina, Karin, também registrou vídeos com parentes aguardando o término da cirurgia. Entre eles estava o ator Nicolas Prattes, marido da artista.

Em desabafo, Sabrina relatou a emoção diante do momento difícil. " Meu pai está passando por uma grande cirurgia nesse momento. Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida ", declarou.

A apresentadora ainda falou da união entre os irmãos. " Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia. Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço ", disse.

Ela também agradeceu ao apoio recebido. " Sou profundamente grata a cada gesto de apoio que temos recebido: da nossa família, dos amigos, das pessoas do trabalho, e também dos médicos, enfermeiras e profissionais tão dedicados, que colocam sua missão de cuidar e salvar vidas acima de tudo ", escreveu.

No relato, Sabrina afirmou que a fé é pilar de esperança. " Deus está conosco. E eu confio. Maria, passa na frente e abre caminhos de cura e proteção. Jesus, sustenta meu pai com Tua força e envolve-o com Tua luz ", completou.