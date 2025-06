Instagram/@marianarios Mariana Rios comemora coleta de óvulos

A atriz Mariana Rios compartilhou com os seguidores, nesta terça-feira (17), que a coleta de óvulos para a formação de embriões foi bem-sucedida.

O processo faz parte de sua nova tentativa de engravidar após enfrentar uma perda gestacional.

"Tivemos o susto da torção no ovário, mas tivemos o resultado maravilhoso da coleta dos óvulos que já foram coletados e agora serão inseminados para a formação desses embriões" , explicou ela.

Segundo Mariana, os embriões passarão agora por testes genéticos para que os médicos avaliem as condições de viabilidade da gestação.

"O próximo passo é esperar que esses embriões sejam formados. Eles vão para uma análise genética que precisa ser feita, diante das minhas condições genéticas com as condições do João Luiz. Eu tô muito confiante e com a certeza de que o melhor sempre acontece", afirmou.

Emocionada, a artista ainda contou que já iniciou um vínculo afetivo com o bebê que deseja ter:

"Eu fui fazer uma oração outro dia desses e eu conversei com meu filho, minha filha. Eu falei que desejo muito a chegada, a presença, mas que eu desejo duas coisas bem mais importantes: o desejo dele em vir. Eu tô fazendo a minha parte, o que eu posso, da maneira que acho correta (...) ele já me transformou", disse.