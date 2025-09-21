Instagram Casamento de JP Mantovani e Li Martins era apenas ensaio fotográfico

O modelo e apresentador JP Mantovani, ex-participante de A Fazenda e Power Couple, morreu neste domingo (21), aos 46 anos, após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. A morte foi confirmada pela assessoria de comunicação do artista em publicação nas redes sociais.

Logo após a notícia, começaram a circular imagens de uma cerimônia ao lado da cantora e ex-Rouge Li Martins, sua companheira. Muitas páginas chegaram a compartilhar as fotos como sendo do casamento oficial do casal, realizado há poucas semanas.

Entretanto, fãs de Mantovani esclareceram que não se tratava de uma união formal. Segundo relatos, a celebração foi apenas um ensaio fotográfico simbólico, que funcionou como uma prévia do casamento que o casal ainda planejava realizar.





“Eles não chegaram a se casar. JP, na página dele, disse que isso foi só um ‘esquenta’ para o grande dia. Foi apenas um ensaio fotográfico, muito lindo e emocionante por sinal! Que pena terminar assim…” , comentou um seguidor nas redes sociais.

O episódio gerou comoção entre admiradores, que lamentaram não apenas a morte precoce de Mantovani, mas também o fato de que ele e Li Martins não tiveram a oportunidade de oficializar a união. Nas redes, a cantora agradeceu o carinho e orações dos fãs e disse que "46 anos vividos intensamente!".