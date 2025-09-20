Foto: MK Productions/Vitrine Filmes "O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura

Depois de conquistar destaque internacional com "O Agente Secreto", Wagner Moura já se prepara para um novo desafio no cinema. O ator, de 49 anos, assumirá a função de produtor executivo em "The Outsider", longa-metragem idealizado por sua esposa, a roteirista e documentarista Sandra Delgado. O projeto, anunciado pela Variety, vai narrar a trajetória da fotógrafa e ativista Claudia Andujar.

A estreia de Sandra Delgado na ficção

Conhecida por seu trabalho no documentário, Sandra Delgado fará sua primeira incursão no cinema de ficção com a cinebiografia de Andujar. Além de assinar o roteiro e a produção, ela terá a colaboração de nomes que conviveram de perto com a fotógrafa: o missionário italiano Carlo Zacquini, amigo da artista, e a antropóloga Ana Maria Machado, que contribuiu para aproximar o enredo da cultura e da língua Yanomami.

A produção é da brasileira Maria Farinha Filmes, que confirmou oficialmente o desenvolvimento do projeto. Moura, além de produtor executivo, também fará uma participação no elenco em um papel secundário.

Delgado já havia se destacado recentemente como roteirista da minissérie Maria e o Cangaço (Disney+), centrada na vida de Maria Bonita, um dos maiores ícones do cangaço.

A vida retratada em "The Outsider"

Claudia Andujar nasceu na Suíça, sobreviveu ao Holocausto e se naturalizou brasileira. Sua obra fotográfica teve impacto internacional, com especial relevância pela dedicação à luta em defesa do povo Yanomami. A cinebiografia pretende abordar justamente essa combinação de resistência, arte e ativismo que marcou sua vida.

Wagner Moura e o impacto de "O Agente Secreto"

O anúncio do novo projeto ocorre em meio ao sucesso de "O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Moura. O longa foi escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional e já acumula prêmios importantes, como Melhor Direção e Melhor Ator no Festival de Cannes.

Na trama, Moura interpreta Marcelo, professor e especialista em tecnologia que retorna ao Recife em 1977 e se vê envolvido em uma rede de vigilância e conspiração durante a ditadura militar. O suspense político estreou em setembro no Festival de Brasília e tem lançamento nacional previsto para 6 de novembro.

Distribuído nos Estados Unidos pela Neon — mesma empresa responsável pelas campanhas de "Parasita" e "Anatomia de uma Queda" —, o longa já circulou por festivais como Telluride e Toronto, além de sessões especiais em Los Angeles para membros da Academia.