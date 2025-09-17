Instagram/@gis.azevedo Repórter sofre queda durante gravação institucional em Natal

A jornalista Gislaine Azevedo protagonizou um momento inusitado durante a gravação de um vídeo institucional para a TV Ponta Negra, afiliada do SBT, nesta terça-feira (16), em Natal.

Enquanto descia a escadaria de Mãe Luiza, ela acabou tropeçando no último degrau e caiu, sendo tudo registrado pelas câmeras.

Apesar do susto, os ferimentos foram leves: apenas um pequeno corte na boca e escoriações no joelho.

Gislaine compartilhou o vídeo nas redes sociais e brincou com a situação:

“De repente uma queda no último degrau da escadaria de Mãe Luiza. Resultado: um pequeno corte na boca e um joelho ralado! É raro, mas acontece sempre comigo!”

A publicação rapidamente repercutiu entre seguidores, colegas de profissão e internautas. "Essa escada tem comportamentos estranhos", brincou um seguidor. Outro escreveu : "Um meme pronto".