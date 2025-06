Bob Paulino/Divulgação Fernanda Lima

Em uma conversa franca no podcast "Entremundos", a apresentadora Fernanda Lima compartilhou detalhes profundos sobre sua jornada de autoconhecimento, marcada por experiências transformadoras que a ajudaram a não se perder no mundo da fama.

Aos poucos, ainda durante sua carreira como modelo, Fernanda buscou práticas de expansão de consciência, como ioga e meditação. No entanto, foi um retiro espiritual na Índia que mudou radicalmente sua visão de vida.

" Eu tinha um ego super inflado por ser alguém conhecida, prestigiada, pelo sucesso profissional. Ao mesmo tempo, era muito julgada. É preciso ter muita sabedoria para não acreditar nesse mundo de fantasia" , confessou.





Ansiedade, fama e o caminho para o 'aqui e agora'

A apresentadora revelou que, desde cedo, percebeu que não queria se deixar levar pelo glamour.

"Não adianta acreditar nessa fantasia. Quando você sai dali, as frustrações vêm, e é preciso entender que aquilo é do outro. Por sorte, encontrei meu eixo rápido. Quando vivi essas experiências de ioga e retiro, já estava questionando tudo. Foi no momento certo" , disse.

Além dos desafios da fama, Fernanda enfrentou pressões internas. Criada para ser independente, ela acabou se afastando de sua essência feminina.

"Fui me brutalizando, me tornando muito masculina, esquecendo meu lado mais sutil. Foi bom em alguns aspectos, mas também me fez perder coisas importantes" , refletiu.

O momento mais marcante foi uma epifania durante uma meditação intensa.

"Senti que o 'aqui e agora' era onde eu queria estar. Minha mente sempre foi traiçoeira, cheia de ansiedade, mas naquele instante entendi que a felicidade está no presente" , emocionou-se.