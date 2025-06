Reprodução: Instagram/@carolpeixinho e @di.coracao_ Carol Peixinho e Thiaguinho se impressionaram com resultado de quarto

Carol Peixinho utilizou as redes sociais, no último sábado (31), para mostrar detalhes de como ficou o quarto de Bento, seu filho com Thiaguinho. A infliuenciadora e o cantor estão à espera do bebê.



Para o cômodo, o casal escolheu o fundo do mar como tema. As paredes possuem elementos característicos do mundo aquático. Além disso, por conta da carreira musical do vocalista, há também intrusmentos, que são tocados pelos animais marinhos.

Reações

Nos comentários da publicação, Thiaguinho se impressionou com o resultado final. "Lígia, seu talento é maravilhoso e admirável demais. Super obrigado por deixar o quarto do nosso menino do jeito que sonhamos", iniciou.

"Na verdade, mais lindo do que sonhamos. Sua arte ficará para sempre no nosso coração e do nosso Bento. Que coisa mais linda", acrescentou o performer. Além dele, os internautas também repercutiram a estética o quarto.

"O Bento vai acordar todo dia com show ao vivo no fundo do mar, gente! Já quero ingresso", pediu uma usuária. "Cada pedacinho desse quarto transmite tano amor e cuidado... Bento já está começando a viver nesse universo da música e amor que é tão a cara do papai e da mamãe", elogiou um segundo.

Veja: