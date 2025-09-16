Israel Novaes agita web ao posar de toalha em frente ao espelho
Instagram/Reprodução/@israelnovaes
Israel Novaes agita web ao posar de toalha em frente ao espelho

Israel Novaes agitou as redes sociais nesta terça-feira (16) ao publicar uma foto inusitada em frente ao espelho do banheiro.

Na imagem, o artista exibe o físico definido enquanto segura o celular para registrar o momento. Em poucos minutos, a publicação acumulou centenas de curtidas e  dezenas de comentários.

Entre as interações, a dupla João Bosco & Gabriel entrou na brincadeira e escreveu: “Meu amigo, a fila de gente querendo cair na cilada tá grande”.

Outros seguidores também se divertiram : “Complicado viu”, “Caaaaaalma amigo”, “Eita terça-feiraaaa” , entre outros elogios e mensagens bem-humoradas que lotaram a publicação de comentários.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-09-16/israel-novaes-agita-web-ao-posar-de-toalha-em-frente-ao-espelho.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!