Instagram/Reprodução/@israelnovaes Israel Novaes agita web ao posar de toalha em frente ao espelho

Israel Novaes agitou as redes sociais nesta terça-feira (16) ao publicar uma foto inusitada em frente ao espelho do banheiro.

Na imagem, o artista exibe o físico definido enquanto segura o celular para registrar o momento. Em poucos minutos, a publicação acumulou centenas de curtidas e dezenas de comentários.

Entre as interações, a dupla João Bosco & Gabriel entrou na brincadeira e escreveu: “Meu amigo, a fila de gente querendo cair na cilada tá grande”.

Outros seguidores também se divertiram : “Complicado viu”, “Caaaaaalma amigo”, “Eita terça-feiraaaa” , entre outros elogios e mensagens bem-humoradas que lotaram a publicação de comentários.