Divulgação Israel Novaes e Tierry





Israel Novaes revelou recentemente para 2024 sua nova música "Quem Disse", em parceria com Tierry. Esse lançamento marca o início de um ano promissor. O clipe já ultrapassou um milhão de visualizações no YouTube e está em 154º lugar no Spotify Top Songs Brazil.

“O Cara do Arrocha”, como ficou conhecido, tem uma bagagem repleta de sucessos. Ao longo de sua carreira, lançou diversos hits como: “Vem Ni Mim Dodge Ram”, “Vó, Tô Estourado” e “Você Merece Cachê”.