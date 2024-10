Reprodução/Instagram Laura é nutricionista e casada com o sertanejo

A esposa do cantor sertanejo Israel Novaes, Laura Novaes , comentou pela primeira vez sobre as polêmicas falas do marido nas redes sociais. O cantor afirmou que "luta para ser fiel".

No Instagram, a nutricionista saiu em defesa do esposo e discordou dos seguidores que disseram que Israel não a amaria.

"Tem muita gente me desejando força, dizendo que esse cara não me ama, mas eu acho exatamente o contrário. Quanto mais a pessoa finge e quer parecer ser alguém, é que ela não está sendo verdadeira de verdade", opinou.

Laura reforça o argumento do marido e diz: "Eu acredito que a fidelidade é uma luta diária, tem que lembrar daquilo, do 'sim'. E essa mudança é porque Deus ajudou, ele quis amadurecer, eu acredito que tem um propósito no meu casamento".

Ela então finaliza: "O casamento tem dificuldades como todo mundo. Estamos bem, felizes, prefiro não fingir. Falar sobre isso não tem nada de mais".

Entenda o caso

A fala de Israel ocorreu na última terça-feira (1º), em uma entrevista ao podcast Tem Base. O cantor, que é casado com a nutricionista há 3 anos, afirma que decidiu não trair a esposa, mas tem que lidar com as tentações. "Eu luto para ser fiel, não é fácil. Sou muito franco, não tenho problema nenhum de falar que é uma luta".

Ele continuou: "Se eu luto, significa que é difícil. Muitos falam disso para passar uma imagem, mas não conseguem. Minha música sempre foi sobre mulher, pegação. Cantava aquilo que eu vivia, era verdade. Agora, tenho que tomar muito cuidado com isso. Você pode pegar o artista e colocar ele aqui como se fosse só o artista, mas me preocupo muito com quem eu sou".

Por fim, o sertanejo diz que há a necessidade de separar a sua vida como artista e como cidadão: "Ou seja, ele pode cantar sobre mulheres e pegação, mas não precisa viver essa realidade na vida dele, como acontecia antes. Estou em construção. Talvez, daqui a um tempo, vou falar que não tenho dificuldade nenhuma de ser fiel, porque estou nessa transição, tenho três anos de casado, vou fazer quatro".

"Mas vivia intensamente essa coisa, tive que sair, primeiro tive que entender se iria dar esse passo, não acredito que as coisas têm que começar para acabar, tenho medo disso", finaliza.

