Ingrid Guimarães arrisca no inglês ao fazer pedido
Instagram/Reprodução/@ingridguimaraes
Ingrid Guimarães arrisca no inglês ao fazer pedido

Nova York virou palco de risadas para Ingrid Guimarães nesta segunda-feira (15). Em viagem para divulgar seu novo filme, Perrengue Fashion, ao lado do influenciador Rafa Chalub, a atriz protagonizou uma situação inusitada que rendeu boas histórias.

Durante uma pausa na agenda, Ingrid decidiu tomar um café na rua e arriscou seu inglês ao fazer o pedido.

“Eu pedi um adoçante e falei ‘sweetness’”, contou, explicando que se referia à palavra “doçura”. O amigo, rapidamente, a corrigiu: “É sweetener” .

A confusão não passou despercebida pelo garçom, que a observou com expressão curiosa.

“Ele ficou me olhando com uma cara fofa. O Rafa disse que eu chamei ele de ‘docinho’”, completou a atriz, arrancando risadas da equipe.

Rafa Chalub também comentou o episódio, brincando : “Ela achou o garçom simpático, do nada.”

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-09-15/ingrid-guimaraes-arrisca-no-ingles-ao-fazer-pedido-e-diverte-fas.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!