Instagram/Reprodução/@ingridguimaraes Ingrid Guimarães arrisca no inglês ao fazer pedido

Nova York virou palco de risadas para Ingrid Guimarães nesta segunda-feira (15). Em viagem para divulgar seu novo filme, Perrengue Fashion, ao lado do influenciador Rafa Chalub, a atriz protagonizou uma situação inusitada que rendeu boas histórias.

Durante uma pausa na agenda, Ingrid decidiu tomar um café na rua e arriscou seu inglês ao fazer o pedido.

“Eu pedi um adoçante e falei ‘sweetness’”, contou, explicando que se referia à palavra “doçura”. O amigo, rapidamente, a corrigiu: “É sweetener” .

A confusão não passou despercebida pelo garçom, que a observou com expressão curiosa.

“Ele ficou me olhando com uma cara fofa. O Rafa disse que eu chamei ele de ‘docinho’”, completou a atriz, arrancando risadas da equipe.

Rafa Chalub também comentou o episódio, brincando : “Ela achou o garçom simpático, do nada.”