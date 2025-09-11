Reprodução: TV Brasil Ingrid Guimarães em participação ao Sem Censura

Ingrid Guimarães, de 53 anos, revelou nesta quinta-feira (11) que a filha de 15 anos sente vergonha quando a mãe fala publicamente sobre a venda de vibradores. A declaração foi dada durante participação no podcast MaterniDelas , onde a atriz explicou como lida com a reação da adolescente.

No programa, Ingrid contou que precisou esclarecer a situação em casa.

" Tive que explicar para ela que a mamãe vende um vibrador. Ela falou: 'mãe, eu tenho muita vergonha quando você fala disso [porque] minhas amigas todas te seguem' ", relatou a artista.

A atriz afirmou que tenta mostrar para a filha a relevância do tema.

" [Eu falei para a Clara] 'quando você for mais velha, você vai entender a importância do vibrador e agradecer a mamãe por falar desse assunto '", explicou.

Clara já assistiu a quase todos os filmes estrelados pela mãe, exceto os da franquia De Pernas Pro Ar , em que Ingrid interpreta uma empresária do ramo erótico.

" Ela já viu todos os meus filmes, menos esse. A gente conversa muito. Ela faz terapia desde os 4 anos. [Expliquei para ela que é] um filme que eu fiz e mudou a minha carreira ", afirmou.

Segundo Ingrid, a filha ainda evita discussões mais íntimas.

" Ela não gosta muito de [falar sobre] orgasmo... não é hora ainda de falar disso. Entendo ela não querer ver De Pernas pro Ar. Eu nunca deixei, mas todas as amigas dela já viram ", contou.

A humorista explicou que, com o tempo, a filha passou a compreender a relevância da obra.

" Agora que ela está com 15 anos, entendeu que as mães elogiam os meus vídeos. Diz: 'Mãe, minha professora é sua fã!', 'Fulana é louca por você...'. Está vendo que a mãe é validada pelo que fala também, mas tomo o maior cuidado para não expô-la ", disse.

Ingrid Guimarães protagonizou a trilogia De Pernas Pro Ar, iniciada em 2010, e lançou em 2024 um vibrador de função tripla.