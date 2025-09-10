Instagram Carol Castro volta à praia no Rio após três meses e fala em gratidão

Carol Castro , 41 anos, comemorou nesta quarta-feira (10) o retorno às praias do Rio de Janeiro. A atriz contou nas redes sociais que ficou quase três meses sem mergulhar por causa da agenda intensa de gravações e compromissos profissionais. O momento foi registrado em fotos e vídeos compartilhados com seguidores.

Em publicações no Instagram, Carol revelou que não ia à praia desde o início das filmagens de Nosso Lar 3 – Vida Eterna , encerradas em agosto. Ela explica que, mesmo com a rotina acelerada, se sente feliz pelas oportunidades que conquistou na carreira.

" Agradeço pela vida corrida, fruto das minhas felizes escolhas. Mas confesso que, depois de quase três meses, finalmente voltei ao meu habitat natural e pude relaxar e dar um mergulho. E não poderia estar mais feliz! ", afirmou.

Nos comentários da publicação, a atriz foi elogiada pela boa forma. "Maravilinda ❤️", disse um seguidor. Outro apontou: "Lazer merecido, linda demais". Uma terceira relatou: "Linda ❤️ ❤️ ❤️ curte mesmo essa praia, você merece!!!"