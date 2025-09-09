Instagram/Reprodução/@d4vddd Polícia encontra corpo em carro registrado no nome de cantor

A Polícia de Los Angeles investiga a descoberta de um corpo dentro de um Tesla em um pátio de reboque em Hollywood.

Segundo a ABC Eyewitness News, o veículo está registrado no nome de David Anthony Burke, de 20 anos, cantor que ganhou fama mundial sob o nome artístico d4vd.

O caso foi registrado nesta segunda-feira (8), quando agentes foram acionados após denúncias de um forte odor vindo do carro. De acordo com a investigação preliminar, o automóvel havia sido levado ao local dias antes, e o corpo foi encontrado no compartimento dianteiro do veículo.

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade da vítima. O Tesla, registrado em 2023 na cidade de Hempstead, no Texas, permanece sob análise da perícia.

Com músicas como Here With Me e Romantic Homicide, d4vd se tornou um fenômeno no TikTok e chegou a abrir shows para SZA durante a turnê SOS.

Seu primeiro EP foi lançado em 2025. Recentemente, ele também participou de uma colaboração especial com Hyunjin, integrante do grupo de k-pop Stray Kids, na faixa Always Love.